Genova. Le prime proiezioni dopo la chiusura del voto per le regionali in Liguria danno vincitore Giovanni Toti con il 53,5% delle preferenze, Sansa 39,5% e Massardo al 3,6%. E’ il rilevamento dell’istituto Swg per La7 con copertura sul 3% dei seggi.

Il primo instant poll di Quorum-YouTrend per SkyTg24 dava Giovanni Toti (centrodestra) al 53-57% e Ferruccio Sansa (centrosinistra-M5s) al 33-37%.

... » Leggi tutto