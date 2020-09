Regionali, Salvini: “Riconferma del modello Genova. Da domani al lavoro per la costruzione della giunta”

Liguria. “Grande soddisfazione, in Liguria il voto è stato una riconferma della bontà del modello Genova” così il senatore Matteo Salvini, leader della Lega, commenta la vittoria di Giovanni Toti, rieletto presidente della Regione.

Non manca la frecciata agli avversari: “Batosta memorabile del centrosinistra, unica regione in Italia, dove Pd e Movimento 5 Stelle si sono alleati, lascio a chi di dovere le riflessioni. Mi ero impegnato a non usare il voto delle comunali e delle regionali per logiche politiche e nazionali. Prendo atto, però, che il popolo ritiene che ci siano 300 parlamenti di troppo e che la prima forza politica in Parlamento, ormai solo sulla carta, non esiste più in alcuna regione italiana. Non chiedo elezioni anticipate, ma mi domando quanto un partito che rappresenta un terzo del parlamento (riferendosi al M5S) e che ormai è scomparso da alcune parti d’Italia, sia legittimato a guidare il Paese”.

