Sansa: “Battaglia quasi impossibile, ma il recupero c’è stato”

Liguria. Ferruccio Sansa ammette la sconfitta in queste elezioni regionali e ha parlato poco fa dell’esito del voto in Liguria: “Le battaglia si combattono anche quasi sono quasi impossibili, e questa è stata una di queste. Siamo partiti in ritardo, ci sono stati problemi di varia natura, come il Covid e l’emergenza sanitaria, eppure rispetto ai sondaggi iniziali che ci davano con 20 punti di svantaggio abbiamo recuperato strada facendo”.

Non rinuncia ad una frecciata rivolta al ponte di Genova, “utilizzato per fare campagna elettorale…” ha detto il candidato presidente in conferenza stampa, commentando i risultati e il divario già marcato rispetto al suo avversario Giovanni Toti.

... » Leggi tutto