Sansa riconosce la sconfitta: “Ora opposizione vera, senza sconti”

Genova. “Siamo partiti da un distacco di 20 punti oggi arriviamo a 10, ce l’abbiamo messa veramente tutta, il nostro scopo era ricostruire un popolo e anche la classe dirigente, ma questo è solo l’inizio. Ora faremo opposizione vera, senza sconti, torneremo tra la gente e svilupperemo iniziative nuove”.

Ferruccio Sansa alle 18.40 riconosce la sconfitta elettorale, ma rilancia sull’unione di chi lo ha sostenuto: “Io credo fermamente in questa alleanza, sarebbe un vero peccato se non andasse avanti. Ho visto rappresentanti di partiti diversi lavorare benissimo insieme. In un mese e mezzo hanno dato il loro contributo, linfa sul territorio”.

