Toti trascina “Cambiamo” che sfonda in Liguria: “Successo straordinario”

Liguria. Il successo di Giovanni Toti non è tanto come candidato presidente, ma è soprattutto un successo politico, e se vogliamo anche clamoroso, con il suo movimento e la sua lista “Cambiamo”, che sfonda in Liguria e anche nel savonese stando ai primi seggi scrutinati e ai consensi ottenuti dagli elettori in questa consultazione elettorale.

La compagine creata e voluta da Toti potrebbe attestarsi oltre il 20%, con il sogno di diventare anche il primo partito in Liguria, superando Lega e partito Democratico. Ad ora su 431 sezioni scrutinate sul totale di 1.795, “Cambiamo” è, appunto, il primo partito in termini di voti, con il 23,38%, ma naturalmente si dovrà attendere l’esito finale. Insomma, un successo al di là delle aspettative e degli stessi sondaggi.

