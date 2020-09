Coronavirus, alunna positiva al Montale: almeno una classe in quarantena

Genova. Una alunna del liceo linguistico Montale di via Timavo è stata trovata positiva al covid-19 e di conseguenza almeno una classe, la sua, è stata messa in quarantena, come previsto dalle procedure del caso.

La notizia arriva nel pomeriggio, indirettamente da fonti interne alla scuola, ma è stata confermata dallo stesso preside dell’istituto, Marzio Angiolani, che ha assicurato come la cosa “non desti particolare preoccupazione visto che il caso è trattato secondo i protocolli ministeriali in accordo con Asl3“.

