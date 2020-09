Frontale nella notte sull’Aurelia ad Alassio: tre feriti

Alassio. Tremendo schianto sulla via Aurelia ad Alassio questa notte, 22 settembre, pochi minuti prima dell’una. Secondo quanto raccontato da alcuni automobilisti che hanno assistito allo schianto il mezzo a due ruote, che procedeva in direzione della città del muretto, avrebbe tagliato la curva sotto la celebre scritta “Alassio” finendo per schiantarsi frontalmente con un mezzo che procedeva in direzione opposta.

L’incidente è avvenuto proprio sopra il porto di Alassio: ad avere la peggio una ragazza che viaggiava come passeggero sul mezzo a due ruote che, secondo quanto appreso, avrebbe riportato un serio trauma ad una gamba. Feriti anche il ragazzo che guidava la vespa e il giovane alla guida dell’Alfa Romeo.

