La Finale Outdoor Region pronta ad ospitare la Bluegrass EWS

Finale Ligure è una delle migliori mete italiane per vivere un’esperienza outdoor completa e appagante. Per chi desidera organizzare al meglio la propria esperienza outdoor nel finalese, da vivere 365 giorni all’anno grazie al mite clima mediterraneo, sul nuovo portale del consorzio Finale Outdoor Region, rinnovato nella grafica e nei contenuti, è possibile trovare informazioni e consigli per orientarsi tra le tante attività (definite “passion“) all’aperto che si possono praticare, tra cui mountain–bike e eMtb, trekking, trail running, historical trekking, climbing e watersports.

Il nuovo portale, online dallo scorso 18 settembre, è interamente dedicato all’offerta outdoor di FOR, suddivisa per passion, appunto, e per “region“, ovvero i territori che dall’entroterra si spingono fino al mare partendo dal Finalese e i suoi altipiani spingendosi a nord nelle valli e foreste del Melogno e dell’alta Val Bormida, ma estendendosi anche ai litorali limitrofi del Pietrese e del Golfo dell’Isola.

