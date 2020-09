La reazione delle imprese genovesi al Covid-19. Il bilancio di Camera di Commercio e Fondazione Carige

Genova. In pieno lockdown ha tagliato il traguardo dei tre anni di attività il Servizio Competitività Imprese della Camera di Commercio, evoluzione dello storico servizio nuove imprese, nato nel 1994, che, grazie al contributo della Fondazione Carige è ora aperto sia agli aspiranti imprenditori sia alle imprese o ai lavoratori autonomi già in attività, con l’obiettivo di aiutarli a restare competitivi.

Il bilancio dei questi primi tre anni – e soprattutto della prima parte del 2020 segnata dall’emergenza Covid-19 – avverrà nell’incontro che si terrà in Camera di Commercio giovedì 24 settembre dalle 9.30 alle 12, in presenza per la stampa e le associazioni di categoria e in modalità webinar per chiunque voglia assistere.

