Legambiente, torna “puliamo il mondo”: le iniziative a Genova e in Liguria

Genova. Il 25, 26 e 27 settembre torna anche in Liguria l’appuntamento con Puliamo il Mondo, la prima grande iniziativa di volontariato ambientale in programma nell’Italia post Corona virus e attraverso la quale Legambiente, insieme ai suoi volontari, lancerà un messaggio di speranza e futuro sostenibile al Paese in forte difficoltà.

L’edizione di quest’anno che è la 28°, sarà un edizione “speciale” sotto vari aspetti, sia organizzativi sia operativi. “Il virus ha certamente cambiato le nostre abitudini – dichiara Federico Borromeo, direttore di Legambiente Liguria – ma non ha cambiato la nostra voglia di pulire il mondo e le iniziative in programma anche in Liguria lo dimostrano, certo lo faremo rispettando tutte le misure di sicurezza e di distanziamento indicate in questa fase post emergenziale”.

