Meteo, arrivano i temporali d’autunno: ci attendono tre giorni di pioggia

Liguria. Permane un tipo di circolazione umida oceanica che determina tempo variabile a tratti instabile. Questa fase anticipa l’ingresso di una vera e propria saccatura atlantica di stampo autunnale che sarà preceduta ed accompagnata da un inasprimento dei fenomeni temporaleschi. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 22 settembre 2020

Cielo e Fenomeni: molte nubi ovunque, persiste una certa instabilità sul Mar Ligure che tenderà a tratti ad invadere la costa del settore centrale e le riviere come è accaduto in questi giorni. Al mattino fenomeni a prevalente carattere temporalesco, più probabili e localmente intensi fra Genova e il Tigullio. Nel corso del pomeriggio nuova tornata instabile: questa volta dovrebbe principalmente coinvolgere l’imperiese e il savonese di ponente, ma altri nuclei secondari potrebbero estendersi sul resto della regione.

Venti: ciclonico moderato sull’alto Ligure, da sud-est moderato /tesi tra Golfo di Genova e Tigullio fuori costa; rinforzi temporanei in prossimità e al transito dei nuclei temporaleschi.

Mari: poco mosso, o localmente mosso.

Temperature: stazionarie.

Costa: min 19/21°C, max 24/27°C

Interno: min 12/16°C, max 22/25°C

... » Leggi tutto