Regionali 2020, Fratelli d’Italia: «Crescita sul territorio imperiese premia il lavoro e la passione»

Imperia. «Il risultato di FdI in provincia di Imperia è frutto di un costante impegno e lavoro sul territorio che ha portato al raggiungimento della soglia di 11.255 voti che valgono una percentuale provinciale pari al 13,76%, la più alta della Liguria. La campagna elettorale condotta dai quattro candidati Gianni Berrino, Massimiliano Iacobucci, Veronica Russo e Sara Serafini, fatta di contatto con la gente, portando la ventata di concretezza che a livello nazionale è magistralmente espressa dal nostro presidente Giorgia Meloni, unitamente all’accorato sostegno dei dirigenti provinciali e comunali, nonché di tutti i sostenitori e simpatizzanti del nostro partito, ha portato all’obiettivo, sperato e non scontato, di far eleggere un consigliere regionale dalla nostra provincia.

