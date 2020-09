Regionali, Coldiretti: “Attenzione ad agricoltura e pesca per un percorso di crescita stabile e duraturo”

Liguria. “Auguriamo buon lavoro a Giovanni Toti, a seguito della rielezione alla presidenza tegionale certi che i prossimi 5 anni saranno fondamentali per impostare e realizzare, nella nostra regione, le strategie di cambiamento dello scenario economico attuale, scenario per il quale riteniamo che l’agricoltura e la pesca, possono rappresentare una straordinaria opportunità di crescita, con una triplice valenza, economica, sociale ed ambientale”. Commentano così il risultato delle elezioni regionali il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa.

“In occasione dell’incontro con i candidati alle regionali, che abbiamo organizzato lo scorso 14 settembre, Giovanni Toti, come anche gli altri candidati, hanno sottoscritto il nostro manifesto ‘Traiettorie di Futuro dalla terra al mare’ con le 10 priorità per l’ agricoltura e la pesca, e per la piena valorizzazione delle produzioni Made in Liguria. Rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare fin da ora con Giovanni Toti, con la squadra di governo e con il nuovo Consiglio, affinché insieme si possano superare ostacoli e rallentamenti che in passato non hanno permesso alla Liguria di essere terra prospera e fiorente come meritava, e ai quali si sono sommate, nell’ultimo periodo tutte le difficoltà generate dall’emergenza sanitaria”.

