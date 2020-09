Regionali, ecco i 14 consiglieri eletti a Genova: i più votati sono Ilaria Cavo e Armando Sanna

Genova. Sono 14 i consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Genova, 8 per la maggioranza che sostiene Giovanni Toti e 6 per l’opposizione che sarà guidata dallo sconfitto Ferruccio Sansa. Quasi tutti sono volti noti della politica locale, solo un paio le new entry per entrambi gli schieramenti.

Il maggior numero di seggi (6) va alla lista “Cambiamo con Toti presidente”, prima forza politica a livello regionale. Nella coalizione giallorossa ottiene 3 consiglieri il Pd. Altri 2 posti spettano alla Lega, poi uno a testa per Fratelli d’Italia, lista Sansa, Movimento 5 Stelle e Linea Condivisa.

