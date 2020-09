Regionali, gli elettori Pd premiano sindaci e volti nuovi: fuori Lunardon, Rossetti dentro al fotofinish

Genova. L’elettorato del Pd cerca volti nuovi e giovani e premia l’impegno sul territorio. E’ il dato che emerge da una prima analisi del voto nella circoscrizione genovese, ma non solo.

Il più votato con 6.258 voti (l’uomo più votato in tutto il collegio di Genova) è il sindaco di Sant’Olcese Armando Sanna, “un sindaco in corsa” diceva lo slogan ricordando il suo passato da podista professionista e il presente da runner amatoriale. Sanna, 39 anni, è molto radicato sul territorio (oltre a fare il sindaco lavora nell’oleificio di famiglia), che governa da sei anni. Insieme a lui per il collegio di Genova viene confermato in consiglio regionale un altro giovane: si tratta di Luca Garibaldi, anche lui under 40 e molto attivo nel Tigullio. Chiavarese ma cresciuto a Né è stato segretario della sinistra giovanile e poi segretario del Pd del Tigullio. Per lui 4.468 preferenze.

