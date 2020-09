Regionali, il voto a Genova: Sansa recupera grazie alle “roccaforti rosse”, crolla la Lega

Genova. È meno netta nel comune di Genova la vittoria di Giovanni Toti alle regionali, ma anche all’ombra della Lanterna si registra il trionfo della la lista del governatore che, con il 24,83%, diventa di fatto il primo partito della città scalzando per la prima volta il Pd dalla vetta della classifica. L’altro dato rilevante è il crollo verticale della Lega che ha perso la metà dei voti rispetto alle europee del 2019 (in quel caso, però, non c’erano gli arancioni sulla scheda).

La fotografia del voto nel capoluogo della regione vede resistere alcune roccaforti “rosse” che permettono a Ferruccio Sansa e al centrosinistra di recuperare qualche punto percentuale rispetto al risultato complessivo, toccando il 43,36% (in Liguria non arrivano al 39%) e lasciando comunque al presidente rieletto la maggioranza assoluta delle preferenze (51,73%). Il Partito Democratico, che un anno fa viaggiava al 30%, si attesta oggi al 20,4% e di fatto si riallinea alla situazione delle comunali del 2017 quando si era fermato al 19,84% (ma con l’effetto erosione della lista Crivello).

... » Leggi tutto