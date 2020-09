Regionali, Paita (IV): “Con Sansa un epilogo scontato, per noi risultato deludente”

Liguria. “Toti ha vinto nettamente. I nostri migliori auguri di buon lavoro. Toti nel 2015 aveva vinto con il 34 percento circa. Oggi con il 56 circa. Nel 2015 mi aveva battuta con uno scarto di 7 punti circa. Oggi batte Sansa con uno scarto di oltre 17 punti. Con la piccola differenza che PD e M5S si sono presentati insieme! Nel 2015 la coalizione Paita se non avesse subito lo strappo di Pastorino avrebbe vinto contro Toti. A me sembra tutto chiarissimo. Sono in numeri a dirlo”.

Parole della parlamentare ligure Raffaella Paita (IV), che commenta l’esito delle elezioni regionali, nelle quali Italia Viva e il candidato presidente Aristide Massardo hanno subito una pesante sconfitta.

... » Leggi tutto