Riconferma per Mai (Lega): “Bel risultato ad Albenga e nel ponente, per la giunta decideranno Toti e Rixi”

Ponente. “Sono molto soddisfatto e non posso che ringraziare quanti mi hanno dato la fiducia. E’ stata un battaglia difficile, con tanti candidati forti e competitivi. Credo che sia stata premiata l’azione svolta in questi cinque anni dall’amministrazione regionale. Si è lavorato bene nonostante le numerose calamità accadute, ma l’ottima gestione, anche nei momenti più difficili, è stata riconosciuta e apprezzatata dai cittadini”.

Sono le parole di Stefano Mai, candidato della Lega nella circoscrizione savonese, pronto ad un secondo mandato in Regione. Da assessore e magari con le stesse deleghe? “Vedremo, non ho mai imposto posti o poltrone, non è nel mio stile, ho fatto la mia campagna elettorale per la Lega e il centrodestra. Nel pomeriggio ci sentiremo con il presidente Toti e il segretario Rixi, per la giunta decideranno loro la compagine migliore. Posso solo dire che lascio Assessorati al pieno delle loro progettualità, penso al Psr e a 25 progetti europei avviati e che avranno a breve ricadute importanti”.

... » Leggi tutto