Savona, Ripamonti (Lega): “Primo partito in Provincia. Scelte criticate ma vincenti”

Savona. È iniziato il day after delle elezioni Regionali 2020, che hanno sancito la vittoria e la rielezione a presidente di Regione Liguria di Giovanni Toti. Tornata elettorale che ha visto la Lega piazzarsi al terzo posto a livello regionale, con una sorta di ridimensionamento, che non si è però registrato nel savonese, dove il Carroccio ha fatto incetta di voti.

Un’occasione per fare il punto sulla situazione e sugli eventuali nuovi equilibri che si verranno a creare con il senatore savonese della Lega Paolo Ripamonti, parenti ovviamente dalla vittoria del cdx: “In primis, rivolgo i miei complimenti a Giovanni Toti, non banalmente riconfermato presidente. È la prima volta che il centrodestra in Liguria riesce a confermare un candidato presidente uscente. Ma non è solo una questione di vincitore. Oggi la vittoria è di tutti, della coalizione”.

... » Leggi tutto