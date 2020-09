Vaccarezza e Mai fanno il bis, colpaccio di Brunello e Bozzano, nel Pd la spunta Arboscello

La Lega primo partito in provincia di Savona, il Partito Democratico primo partito sotto la torretta. Cambiamo ad Albenga finisce dietro Forza Italia/Liguria Popolare e Fratelli d’Italia. Loano porta in consiglio regionale due eletti, nessun eletto è di Savona città, e anche la Valbormida non avrà eletti (cosa mai successa).

Questi in estrema sintesi i risultati più significativi della tornata elettorale appena conclusa, non tanto per il significato legato all’elezione di Toti quanto per i possibili sviluppi futuri nel nostro territorio.

... » Leggi tutto