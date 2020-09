Asd Savona, Balestrino e Stefanzi completano la rosa

Savona. L’Asd Savona calcio in queste ore ha tesserato due nuovi giocatori, ad oggi quindi sono 22 gli elementi della rosa. Un centrocamposta esperto (classe 1984), Roman Stefanzi, proveniente dal Bragno e allenato da mister Christian Cattardico già un paio di stagioni or sono in Promozione.

L’altro è Simone Balestrino, la punta. Un centravanti cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, che ha militato in diverse squadre genovesi. Ultima, il Campomorone Sant’Olcese nel campionato di Eccellenza.

