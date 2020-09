Calcio, anche a Genova tornano i tifosi allo stadio: mille a partita per Genoa e Samp

Genova. I tifosi di Genoa e Samp potranno tornare allo stadio. Questa è la novità che sarà normata questa sera attraverso una nuova ordinanza di Regione Liguria che aprirà le porte del Ferraris ai supporters rossoblucerchiati, come già successo in altre regioni.

E come in altre regioni, però, l’ingresso sarà limitato a mille persone a partita, con tutte le norme sul distanziamento tra persone previsto dal ministero in questi casi.

