Cantieri autostrade, chiusure notturne su tutte le tratte genovesi

Genova. Ancora una notte di cantieri per le autostrade genovesi, con interventi su tutte le tratte del nodo cittadino per lavori di manutenzione straordinaria alle infrastrutture. Ecco il dettaglio

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione Milano. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Busalla, potrà percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Ronco Scrivia.

