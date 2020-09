Covid, casi in aumento a Genova, mascherina obbligatoria h24 in mezzo centro storico

Genova. 62 contagi nelle ultime 24 ore a Genova, la metà dei quali legati a cittadini di nazionalità straniera nel centro storico. 40 di questi 63 casi sono stati contatti di caso. Per questo la Regione, di concerto con il Comune, ha deciso di redigere un’ordinanza che prevede di concerto con l’amministrazione comunale l’obbligo di mascherina diurna non solo nelle vicinanze dei locali ma estesa a una serie di aree del centro storico a ridosso del porto antico perché in quell’area si registra il maggior numero di contagi.

“Abbiamo la presenza di un potenziale cluster nel centro storico quindi per salvaguardare la salute di chi ci vive e quella di tutta la città abbiamo deciso di prendere determinate misure precauzionali, come già è accaduto alla Spezia, e non appena sarà firmata l’ordinanza regionale, entro questa sera, estenderemo l’uso della mascherina, all’aperto, 24 ore su 24, indipendentemente dalla distanza interpersonale, in un’area a semicerchio tra il porto antico, la stazione Principe, Matteotti e via Ravasco”, ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci durante il punto stampa Covid.

