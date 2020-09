Imperia. Un anno e due mesi per Aldo De Notaris, un anno per Caterina Pandolfi: è la pena richiesta dal pubblico ministero Maria Paola Marrali a carico dei due bagnini chiamati a rispondere di omicidio colposo in concorso per la morte di Mauro Feola, l’imprenditore di dianese di 50 anni annegato nel tratto di mare antistante i bagni Papeete Beach di Oneglia nel luglio 2015.

