Turismo, i sindacati: “Pronti a collaborare con la Regione per sostenere il settore con idee e fondi europei”

Savona. “Come era prevedibile la pandemia ha avuto risvolti drammatici anche sul lavoro con il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato e forti penalizzazioni per gli stagionali: il turismo paga un deficit occupazionale pesante“.

A dichiararlo è Cristiano Ghiglia, segretario Filcams Cgil Savona, che specifica: “Il primo dato che si evidenzia è che il comparto complessivamente fatica, ha recuperato solo in parte a stagione avviata in quanto sono mancati i quasi vitali flussi dei vettori europei. Il nostro obiettivo è quindi quello di tornare a dibattere su condizioni e prospettive della filiera turistica ed uscire dal piano della contingenza e della gestione emergenziale, ponendo quindi particolare attenzione alla situazione dei lavoratori, già ante Covid-19, in condizioni di forte precarietà” afferma Ghiglia.

