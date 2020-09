VII Trofeo Fishing Trophy: serata di pesca e beneficenza sulle spiagge del Ponente

Bordighera. Serata all’insegna della solidarietà. Lungo le spiagge dei comuni di Bordighera, Camporosso, Vallecrosia e Ventimiglia è andata in scena, lo scorso 19 settembre, il VII Trofeo Fishing Trophy. Una parte del ricavato della manifestazione sportiva verrà infatti devoluto a favore dell’Associazione Primo Fiore Onlus di Sanremo, che si occupa di persone bisognose, dando pasti e altro quotidianamente a chi ne ha bisogno. La donazione verrà effettuata, come richiesto dalla stessa associazione di volontariato, in forma di beni che necessitano: 2000 bottiglie di acqua.

... » Leggi tutto