Coronavirus, in centro storico circolazione 10 volte superiore. A Bolzaneto positivo un migrante su due

Genova. Nel centro storico di Genova è stata rilevata una circolazione del coronavirus 10 volte superiore a quanto osservato durante l’estate nelle altre zone della città. A fornire il dato è il direttore della prevenzione di Alisa, Filippo Ansaldi, spiegando le ragioni delle misure restrittive adottate dall’ordinanza della Regione che impone l’uso delle mascherine anche all’aperto 24 ore su 24 e il divieto di manifestazioni.

“L’incidenza in questa zona ha superato i 3 casi ogni 10mila abitanti per diversi giorni e questo è ciò che ci ha preoccupato – ha spiegato Ansaldi – mentre nel resto del Comune i numeri non sono particolarmente elevati e rientrano in un trend generale di aumento dei casi nel nostro Paese. Questa situazione ci ha suggerito la necessità di un intervento precoce, più incisivo”.

