Minuto di raccoglimento in memoria dell’arbitro Daniele De Santis

La FIGC ha disposto l’osservanza di un minuto di raccoglimento in memoria di Daniele De Santis, l’arbitro di CAN C della Sezione AIA di Lecce scomparso tragicamente a seguito di un’aggressione, in occasione della gara di Coppa Italia della Lega Serie A di questa sera Monopoli-Modena e di tutte le partite in programma nel prossimo turno dei campionati, compresi quelli organizzati dalla LND.

Secondo la ricostruzione effettuata Daniele De Santis e la sua compagna sono stati rinvenuti sulle scale del palazzo in cui risiedeva lo sportivo di 33 anni assai noto nell’ambiente calcistico e a Lecce. De Santis è spirato lì, sulle scale del suo stabile, insieme alla sua fidanzata, Eleonora Manta, 30 anni, vittima di un’aggressione che non ha lasciato scampo ad entrambi.

