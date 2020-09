Palco allagato, suoni sperimentali: Elena di Euripide di Livermore pronta al debutto di stagione del Teatro Nazionale

Genova. Il palco allagato e gli attori che si muovono nell’acqua. La musica e i suoni, alcuni prodotti anche dall’azione stessa sul liquido e captati da sensori che trasmettono il segnale a un software traduttore per le orecchie degli spettatori. Le premesse per qualcosa di indimenticabile ci sono tutte. Elena di Euripide, con la regia e le scene di Davide Livermore, inaugura il 29 settembre la nuova stagione del Teatro Nazionale di Genova (in scena sino al 12 ottobre, tutti i dettagli della produzione Inda, Istituto Nazionale del Dramma Antico riallestita dallo stesso Teatro Nazionale qui).

Il titolo ha battuto ogni record l’anno scorso, vendendo il maggior numero di biglietti nella storia del teatro greco di Siracusa e l’entusiasmo contagioso con cui ne parlano lo stesso Livermore e gli attori protagonisti in una conferenza stampa che diventa conferenza illustrativa e in certi frangenti quasi uno show (link per vederla in fondo all’articolo), fa proprio venire voglia di andare a teatro.

