Situazione ATA e degrado in piazza Sisto: doppia interpellanza al sindaco Caprioglio

Savona. La difficile situazione di ATA e piazza Sisto: i consiglieri e assessori della Lista Civica 2.0 di Savona Alessandro de Lucis, Gian Dogliotti, Alberto Marabotto, Maurizio Scaramuzza, Andrea Sotgiu e Alessandro Venturelli hanno presentato una doppia interpellanza in vista del prossimo Consiglio comunale.

“È purtroppo nota a tutti in quale situazione economica, patrimoniale ed organizzativa si trovava la nostra partecipata ATA Spa così come altrettanto note sono le cause che la hanno portata al dissesto ed all’apertura di una faticosa procedura di “concordato preventivo”; un’eredità gravosa che l’attuale Giunta ha ereditato e che ha dovuto gestire per poter mantenere in vita una delle principali aziende savonesi e per poter garantire il posto di lavoro ai suoi dipendenti. Un lavoro ed una grande responsabilità per arrivare a creare una NewCO che traguarderà il futuro dell’azienda e del suo valore, senza dimenticare l’onere che il Comune di Savona sta affrontando per chiudere dopo decenni di inerzia la discarica di Cima Montà” affermano i consiglieri.

