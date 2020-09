Ventimiglia, frana di via Bandette. Comune addebita lavori a condominio

Ventimiglia. Al condominio Siestro verranno addebitati dal Comune i lavori per la messa in sicurezza del movimento franoso che lo scorso 15 novembre ha interessato via Bandette, strada privata ad uso pubblico sita a Ventimiglia.

La decisione è stata presa in quanto i proprietari del condominio non hanno rispettato l’ordinanza emanata a tutela della pubblica incolumità che intimava loro «di mettere in sicurezza il fronte del costone per ripristinare la viabilità su via Bandette».

