Alassino d’Oro 2020: on line l’invito a presentare le proposte

Alassio. All’inizio di settembre il consiglio comunale di Alassio si è espresso alla quasi unanimità per modificare il “Regolamento per il conferimento delle onorificenze”; in particolar modo era stato modificato l’articolo 5, che al comma 1 stabilisce che la proposta di conferimento dell’Alassino d’oro possa essere avanzata dagli amministratori comunali, da persone fisiche, enti, associazioni, tra le quali associazioni di volontariato e di mutuo soccorso, organizzazioni e da chiunque ne avverta l’esigenza civica e sociale.

Oggi gli uffici comunali provvederanno a pubblicare l’invito per la presentazione di eventuali proposte di conferimento dell’Alassino d’Oro per l’anno 2020.

