Bassetti: “Oggi il Covid è una malattia molto diversa, da giugno 90 ricoveri e un solo decesso”

Genova. “Oggi il Covid è una malattia molto diversa. Dobbiamo convincerci tutti che dovremo convivere con l’infezione, continueremo ad avere persone positive ma se resteranno il 2-3% della popolazione la situazione resterà controllata”. Il primario di malattie infettive del San Martino, Matteo Bassetti, fa il punto sulla situazione nell’ospedale genovese che, a suo dire, non desta preoccupazione.

“La qualità dei ricoveri è molto cambiata rispetto a marzo-aprile, non tanto per l’età media, che a differenza di quanto viene detto non è molto cambiata – spiega Bassetti – ma se è vero che da giugno ad oggi ci sono stati 90 ricoveri e un solo decesso vuol dire che qualcosa è cambiato in meglio nella gestione della malattia”.

