Finale Ligure. Si sono appena concluse le prove ufficiali sul percorso di gara della Bluegrass EWS Finale Ligure, terzo e ultimo appuntamento di stagione della serie mondiale.

I rider della categoria Pro hanno testato in sequenza la prova speciale numero 3 e 4, per poi passare alla 1 e 2, questo per dare modo anche alla categoria amatori del Rider Trophy di provare i tracciati senza intralciarsi a vicenda.

