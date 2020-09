Bogliasco, Giulia Millo: “Coppa Italia primo obiettivo di una stagione anomala”

Bogliasco. L’attesa è finita. Dopo oltre sette mesi Bogliasco torna a nuotare dietro ad un pallone. Lo farà questo fine settimana grazie alle sue ragazze della prima squadra, impegnate a Padova nel turno di qualificazione di Coppa Italia. Un appuntamento che rappresenta la fine di un’astinenza da acqua clorata che durava dalla scorso febbraio.

“Finalmente si torna in vasca – commenta la capitana Giulia Millo -. Non ne potevamo più di aspettare. E per noi che nell’ultimo anno abbiamo giocato appena una decina di partite questi mesi sono stati ancora più lunghi e difficili. Ma ora per fortuna possiamo lasciarci tutto alle spalle e tornare a fare ciò che più ci piace. L’entusiasmo è alto e la voglia di far bene anche. Abbiamo iniziato ad allenarci oltre un mese fa, subito dopo Ferragosto, e credo che arriveremo al primo appuntamento dell’anno preparate al punto giusto“.

... » Leggi tutto