Bordighera, l’ex hotel Savoy sarà demolito e ricostruito: in cambio una piazzetta e la prosecuzione della “via di mezzo”

Bordighera. L’ex hotel Savoy di corso Italia sarà demolito, completamente ricostruito e ampliato. Lo ha deciso il consiglio comunale di Bordighera che ha votato la pratica con 11 voti favorevoli e 2 astenuti. In cambio, oltre alla monetizzazione degli standard urbanistici, la città avrà una piazzetta-giardino pedonale e l’area necessaria a collegare corso Europa e via Roberto, per proseguire la cosiddetta “via di mezzo” che Bordighera attende da anni per smaltire il traffico dell’Aurelia.

