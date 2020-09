Campionati italiani giovanili 420, ottimo risultato per la varazzina Arianna Giargia

Varazze. Ai campionati italiani giovanili in doppio della classe 420, che si sono conclusi domenica 13 settembre a Marina degli Aregai con 83 equipaggi in gara, la giovane velista varazzina, attualmente atleta e portacolori dello Yacht Club Italiano di Genova, Arianna Giargia, insieme alla collega Silvia Galuppo, si sono classificate terze assolute e prime nella classifica femminile Under 19.

Arianna è cresciuta e si è formata nel Varazze Club Nautico, figlia dell’attuale presidente pro tempore del locale e storico circolo velico, Marcella Ercoli, allenata da validi istruttori. Un’atleta “tosta”, come è stata definita dagli osservatori presenti alla competizione, ai quali non è sfuggito il carattere delle due veliste con “stoffa giusta”, abituate a lavorare insieme e a non demordere mai difronte agli ostacoli.

