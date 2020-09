Carcere di Imperia, Pagani (Uil Pa): «L’istituto sarà ristrutturato, accolte le denunce del sindacato»

Imperia. «Abbiamo chiesto e richiesto all’Amministrazione Penitenziaria, coinvolto il Capo DAP, il dottor Petralia, abbiamo più volte denunciato che quel padiglione “seminterrato” aperto per pandemia Covid-19 per ospitare nuovi giunti arrestati e detenuti da porre in quarantena non era a norma, tante le denunce. Oggi possiamo annunciare che il carcere di Imperia sarà finalmente ristrutturato – a darne notizia è Fabio Pagani, segretario regionale della UIL PA Penitenziari, che aggiunge – istituto ad oggi annovera 93 detenuti su una capienza di 69. Gli interventi di ristrutturazione saranno graduali su singole semisezioni con mini sfollamenti ( di circa 23/ 24 detenuti )».

