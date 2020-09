Centro storico, stretta sui controlli. E Bucci alza la voce: “Se servono più agenti chiediamoli”

Genova. Una rimodulazione dei servizi in centro storico in modo che le forze siano concentrate nelle zone e negli orari più caldi nell’ambito dell’ormai nota suddivisione del centro storico in tre aree a rotazione pattugliate da polizia, carabinieri e polizia locale.

La richiesta da parte del sindaco di Genova Marco Bucci alle forze di polizia – in particolare a quelle che non dipendono dall’amministrazione comunale – di effettuare uno screening del numero di uomini che possono mettere a disposizione per chiedere, nel caso i numeri siano ritenuti insufficienti, ulteriori risorse al Governo.

... » Leggi tutto