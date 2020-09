Genova. Nella seconda partita del secondo turno di Coppa Italia, in corso di svolgimento a Palermo, l’Iren Genova Quinto incappa in un’altra sconfitta, questa volta messa in preventivo sin dalla vigilia.

Dopo il passo falso contro il Telimar Palermo, arrivato al termine di una partita comunque equilibrata, questa volta è il Brescia ad avere più agevolmente ragione dei biancorossi, vincendo 15-2.

