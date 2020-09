Genova. Sono 73 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria secondo il bollettino inviato come di consueto dalla Regione. Scende il numero dei tamponi effettuati, oggi 2.753. Calano gli ospedalizzati (9 in meno rispetto a ieri) e si registra un nuovo decesso, una donna di 95 anni morta ieri a Sarzana.

Questo il dettaglio:

