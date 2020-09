Coronavirus, la Svizzera impone la quarantena per chi arriva dalla Liguria

Genova. La Svizzera ha deciso di includere anche la Liguria, insieme a Gran Bretagna, Portogallo, Belgio, nell’elenco degli stati e regioni a rischio elevato di contagio da coronavirus. Questo significa che chi entra in Svizzera da uno dei paesi e regioni nell’elenco dovrà passare dieci giorni in quarantena.

La nuova lista, aggiornata dall’ufficio federale della sanità pubblica, entrerà in vigore lunedì 28 settembre. La nuova norma riguarda chi abbia soggiornato in Liguria per più di 24 ore.

... » Leggi tutto