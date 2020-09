Coronavirus, Toti: “Se dati rimangono positivi, verso allentamento misure a La Spezia”

Liguria. “Oggi abbiamo fatto il punto anche con il sindaco della Spezia Peracchini per decidere quali misure proseguire sia in città che sul territorio della provincia e quali invece non rinnovare alla scadenza dell’ordinanza, domenica. A conferma che la circolazione del virus è stata ricondotta sotto controllo, anche la diminuzione del numero dei soggetti in sorveglianza attiva. Se i dati continueranno ad essere sostanzialmente positivi, è evidente che si possa pensare ad un allentamento delle misure prese nei giorni scorsi”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che questa sera ha fatto il punto della situazione Covid-19.

Il presidente Toti ha sottolineato che “i dati odierni sono il segno della minor pressione sugli ospedali e anche dell’entrata in funzione delle strutture per la bassa intensità di cura che abbiamo attivato sul territorio, da Viale Cembrano a Genova all’ex Falcomatà alla Spezia, per creare un circolo virtuoso che consenta di limitare i ricoveri ospedalieri a chi ne ha un reale bisogno. Stiamo lavorando anche per l’attivazione di una struttura nel savonese per un centinaio di posti e, se necessario, ragioneremo anche su altre strutture attraverso una manifestazione di interesse”.

