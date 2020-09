Csi: sport outdoor “in vetrina” a San Desiderio

Genova. Offrire ai ragazzi la possibilità di fare sport in mezzo alla natura, all’aria aperta, in un contesto sano, a pochi minuti dal centro città. È stata sostanzialmente questa la motivazione principale che ha portato alla nascita, nel maggio del 2019, di Altum Park, il sito di riferimento del Csi a Genova per tutte le attività outdoor.

Due anni di centri estivi, con gli straordinari risultati degli Educamp Coni 2020, sono la dimostrazione della bontà di un progetto ambizioso, ma anche complesso.

