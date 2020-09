Finale Ligure, al via i lavori per la nuova rotonda dello svincolo autostradale: disagi al traffico

Finale Ligure. Sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rotonda allo svincolo autostradale di Finale Ligure, lungo la strada provinciale.

L’opera, attesa da diverso tempo anche a seguito di vari incidenti stradali, prevede una rotonda e una nuova viabilità che possa risolvere i problemi di sicurezza sollevati da tempo sull’intersezione dello svincolo, sia per quanti sono diretti verso l’autostrada A10, sia per coloro che proseguono in direzione di Gorra e del Melogno lungo la Sp 490.

... » Leggi tutto