Forza Italia alza la voce per la giunta regionale: “Vogliamo un assessore, è un atto dovuto”

Liguria. “Un posto in giunta? Essere rappresentati lo riteniamo un atto dovuto. È ovvio che vogliamo un assessore. Poi, se c’è qualcuno che ha la giunta-mania, questo è un altro partito”. Il riferimento implicito è alla Lega. E così, dopo le schermaglie Toti-Rixi, anche Forza Italia alza la voce e lancia al governatore un monito neanche troppo velato. Lo fa convocando una conferenza stampa con il coordinatore regionale Carlo Bagnasco (e il padre Roberto, deputato), l’unico consigliere eletto Claudio Muzio e il grande escluso Andrea Costa, per dire che “noi siamo come i piccoli azionisti di una società e i dividendi dobbiamo prenderli, pochi o tanti che siano”.

Il risultato delle urne a dire il vero parla chiaro: nonostante l’aggregazione con Liguria Popolare e Polis i voti dei berlusconiani si sono dimezzati rispetto a cinque anni fa (da 68mila a 33mila), il peso specifico è ancora più basso (dal 12,66% al 5,27%) e l’unico a salvarsi è Muzio grazie alle preferenze conquistate ancora una volta nel Tigullio.

