Istat, Uecoop Liguria: «4 imprese su 10 hanno fiducia nel rimbalzo dell’economia e dell’occupazione»

Genova. «Più di 4 imprese su 10 (43%) credono nel rimbalzo dell’economia e dell’occupazione in un periodo compreso fra i prossimi tre mesi e l’anno». E’ quanto emerge dall’indagine dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su un campione di aziende a livello nazionale in riferimento alle ultime rilevazioni Istat sull’aumento a settembre della fiducia di imprese e consumatori in particolare per il clima economico e il futuro. Si tratta di un segnale importante per il Paese che punta a recuperare gli oltre 500mila posti di lavoro persi a causa dell’emergenza coronavirus secondo un’analisi di Uecoop su dati Istat.

