La scherma europea conferma Maurizio Annitto con auditor

Genova. Sabato 12 settembre, in occasione del congresso annuale, tenuto su piattaforma on-line per le problematiche sanitarie, il voto unanime dei quarantuno presidenti di federazione dei paesi collegati hanno riconfermato per il sesto anno consecutivo Maurizio Annitto nell’incarico di auditor (revisore dei conti) dell’European fencing confederation – la Confederazione europea di scherma.

È la confederazione continentale più importante del panorama schermistico mondiale, per numero di tesserati e importanza delle federazioni che la compongono; organizza ogni anno le competizioni continentali assolute e delle categorie giovanili, ed è inoltre incaricato della promozione e dello sviluppo della scherma in Europa.

... » Leggi tutto