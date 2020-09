Imperia. Una splendida iniziativa è stata portata avanti con successo dall’Imperia Rugby. Ad Imperia, in località Baitè al campo sportivo Pino Valle, due classi della 5 elementare “N. Sauro” di Imperia ( 40 ragazzi) hanno aderito alla proposta effettuata dalla FIR alle scuole per offrire spazi e locali per svolgere attività.

... » Leggi tutto